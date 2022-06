Tegola per l’Italia: Mancini perde un altro titolare

Roberto Mancini perde un altro attaccante a poche ore dalla super sfida tra Italia e Argentina

L’Italia scende in campo questa sera a Wembley alle 20:45 contro l’Argentina per la finalissima (vincente dell’Europeo contro vincente della Coppa America).

Pochi giorni fa hanno lasciato il raduno di Coverciano due pezzi importanti come Moise Kean e Nicolò Zaniolo per problemi fisici. Per Roberto Mancini, però, i guai non sono finiti. Nella giornata di oggi infatti è arrivata un’altra tegola per il c.t della nazionale che riguarda l’attacco e che aumenta notevolmente l’emergenza in quel reparto, viste le assenze anche di Federico Chiesa e Ciro Immobile.

Mancini perde Insigne: non ci sarà contro l’Argentina

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, anche Lorenzo Insigne non sarà presente questa sera nella super sfida tra Italia e Argentina. L’ex capitano del Napoli è alle prese con un problema al polpaccio e non ce la farà ad essere in campo. Questa sera guarderà la partita dalla tribuna insieme all’amico Verratti. Al suo posto Mancini potrebbe optare per Giacomo Raspadori dal primo minuto.