Conte torna sul suo pupillo: scambio con la Juventus

Altro assalto di Antonio Conte ad un big di Serie A: scambio in vista con la Juventus

Antonio Conte ha avuto il suo regalo ancor prima dell’inizio del calciomercato estivo. Ivan Perisic è un nuovo giocatore degli Spurs e ritrova il tecnico leccese dopo gli anni all’Inter.

Il club londinese si è garantito a parametro zero uno dei migliori esterni d’Europa ma non vuole fermarsi qui. Conte ha riportato il Tottenham in Champions League e adesso punta in grande. Secondo quanto riportato da ‘football.london’, avrebbe puntato un altro centrocampista della Serie A. Si tratta di Weston McKennie che quest’anno ha vissuto una stagione di alti e bassi ma col tempo si è guadagnato la fiducia di Massimiliano Allegri. Ha chiuso la stagione con 4 gol ma ha sicuramente inciso il brutto infortunio contro il Villareal che gli ha fato chiudere la stagione con largo anticipo.

Tottenham-Juventus: scambio Ndombele-McKennie

Il Tottenham vuole portare McKennie a Londra. Conte ritiene che il texano con i suoi inserimenti possa essere prezioso per il suo gioco e avrebbe in mente un piano per stanare la Juventus. La pedina di scambio degli Spurs potrebbe essere Tanguy Ndombele che ha vissuto l’ultima stagione in prestito all’Olympique Lione ma non verrà riscattato dal club francese.

Ndombele è sempre stato un pallino della dirigenza bianconera e potrebbe rappresentare il profilo di centrocampista che la Juventus sta cercando. Lo scambio con McKennie non è così remoto e Antonio Conte potrebbe presto accogliere un altro nuovo acquisto.