Scelta fatta e firma a un passo: Gattuso torna in panchina

Gennaro Gattuso vuole rimettersi in gioco nella prossima stagione e ora è a un passo dal ritorno in panchina: decisione presa, firma vicina

Il valzer delle panchine è già cominciato. Per quanto riguarda la Serie A, si sono salutati Gabriele Cioffi e l’Udinese, col tecnico di Firenze che non rinnoverà il contratto in scadenza al 30 giugno 2022. Al suo posto, i friulani sono molto avanti nei discorsi con l’Ascoli per Andrea Sottil.

Igor Tudor, invece, ha detto addio al Verona, che affiderà l’incarico di allenatore della prima squadra proprio a Cioffi. Mentre il tecnico croato è uno dei candidati principali a raccogliere l’eredità di Mihajlovic al Bologna, nel caso dovesse interrompersi (come sembra) il ciclo del serbo, ma non è da escludere un ritorno in Turchia. Cambio del mister anche all’Empoli: via Andreazzoli, dentro Zanetti. Andando oltre i confini, qualcosa si sta muovendo pure nella Liga. In particolare il Valencia di Peter Lim è alle prese con la ricerca di un nuovo tecnico dopo l’esonero di Jose Bordalas. Sembrava che la panchina blanquinegres fosse destinata a Fabio Cannavaro, invece, stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, la scelta finale è ricaduta su Gennaro Gattuso.

Gattuso a un passo dal Valencia: firma vicina

L’ex Milan e Napoli – libero dalla scorsa estate, in cui avvenne la burrascosa e sorprendente separazione immediata con la Fiorentina – è a un passo dal firmare il contratto col club spagnolo. Il suo potente procuratore, Jorge Mendes, è in procinto di chiudere sulla base di un accordo biennale. Gattuso, dunque, è pronto a ripartire dalla Spagna, provando a risollevare le sorti di un Valencia che ha chiuso l’ultimo campionato al nono posto in classifica.