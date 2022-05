“Se ne va ogni volta”: ci risiamo, è bufera su Zaniolo

Nicolò Zaniolo è stato decisivo nella finale di Conference League, ma ora ha abbandonato il ritiro della Nazionale per infortunio

Ancora bufera su Zaniolo che ha lasciato il ritiro di Coverciano ufficialmente a causa di un infortunio alla caviglia. Così l’attaccante della Roma è andato ancora una volta dalla Nazionale guidata dal Ct Mancini.

Così lo stesso giornalista, Furio Focolari, ha svelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista anche dopo le polemiche anche con il coro che ha coinvolto anche Zaccagni: “A me interessa poco il gossip. Mi interessa di più il discorso della Nazionale: dovrebbe essere il suo punto di arrivo, no che ogni volta te ne vai”. Poi ha aggiunto: “La Nazionale deve essere casa tua, se non lo capisci a questa età… A me interessa giudicarlo come calciatore, per il gossip non mi interessa. Ad ogni ritiro della Nazionale marca visita: questo non mi piace per lui, per il calciatore Zaniolo”.

Zaniolo ancora out: “Dovrà prendere una decisione”

L’ex attaccante della Roma, Roberto Pruzzo, ha rivelato ai microfoni di Radio Radio le sue sensazioni: “Bisogna capire quando sarà il momento della maturazione totale e dell’equilibrio. Mancini lo ha voluto in Nazionale quando era in primavera, c’è la volontà del tecnico di fargli capire la strada migliore”. Poi ha voluto sottolineare anche un’analogia con Balotelli: “Mi sembra di rivedere il rapporto che Mancini che ha con Balotelli. L’importante è che ha una stabilità come giocatore. Lui fa vedere che potrebbe… ma potrebbe non basta”.