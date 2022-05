Allarme Inter: via il bomber, si prendono Lukaku

Una concatenazione di attaccanti potrebbe portare via Lukaku all’Inter. Molto, comunque, si deciderà nell’incontro di oggi

La pista che riporterebbe Lukaku all’Inter si sta scaldando sempre di più. Sebbene l’affare sia oggettivamente molto complicato, Marotta vuole riaccendere la passione dei tifosi con questo colpo ad effetto e le chance di un suo ritorno ci sono eccome.

In giornata, tra l’altro, avverrà l’incontro tra l’avvocato del belga e la dirigenza dell’Inter. La volontà di Lukaku è arcinota: i nerazzurri sono la sua primissima scelta. Incastare tutti i pezzi del puzzle, però, è assai complicato. Anche per questo motivo, si sta aprendo una nuova ipotesi all’estero.

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Germania, dopo le esplicite richieste di Robert Lewandowski di cambiare aria, il Bayern Monaco avrebbe sondato il terreno proprio per il numero nove in uscita dal Chelsea.

Lukaku, il Bayern Monaco vuole anticipare l’Inter

Da quanto filtra, in settimana ci sarà l’incontro tra i bavaresi e Federico Pastorello con l’idea di offrire al bomber un contratto di tre anni. Le possibilità economiche del Bayern Monaco sono decisamente diverse rispetto a quelle dell’Inter, tant’è che il Chelsea preferirebbe di certo trattare con i tedeschi piuttosto che imbastire fantasiose trattative con i nerazzurri.

Con Lewandowski destinato molto probabilmente al Barcellona il Bayern non può non ripresentarsi in Champions League con una stella in attacco. Lukaku sembra al momento la via più battuta: in settimana ci saranno di certo ulteriori aggiornamenti sul suo futuro, in attesa di conoscere anche quale sarà l’esito dell’incontro con l’Inter di oggi.