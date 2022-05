Gratis dalla rivale: la Juventus ha fatto la sua scelta

La rivale offre il big alla Juventus che però ha già scelto il sostituto di Paulo Dybala

La Juventus sta studiando le strategie per il calciomercato estivo dove si prevedono numerosi ritocchi in diversi reparti. La difesa è la priorità per la società visto l’addio di Giorgio Chiellini e le incertezze sul futuro di De Ligt.

Anche in attacco, però, con l’addio di Paulo Dybala, i bianconeri hanno l’esigenza di trovare un sostituto all’altezza, un giocatore tecnico che possa supportare al meglio Dusan Vlahovic. Angel Di Maria è uno dei profili che più intriga la società, sia per il valore del calciatore che per la possibilità di acquisirlo a parametro zero, se pur l’ingaggio sia piuttosto alto. Un altro attaccante che la Juve tiene nel mirino è Luis Muriel. Il classe ’91 ha un altro anno di contratto con l’Atalanta ma non ha ancora rinnovare e il rischio per la ‘Dea’ è di perderlo a parametro zero nel 2023. Ecco perché le possibilità che il colombiano si trasferisca a Torino sono concrete. Una big di Serie A, invece, potrebbe proporre il suo attaccante migliore proprio alla Juve.

Mertens proposto alla Juve: i bianconeri preferiscono Muriel

Il Napoli, dopo aver perso Insigne, sta considerando la possibilità di sacrificare anche Dries Mertens. Il belga è in scadenza e non ha ancora rinnovare. Per la Juve si tratterebbe di un altro colpo a parametro zero e certamente il valore del calciatore è indiscutibile.

La Juventus, però, non è convinta, in quanto ritiene che Mertens a 35 anni sia troppo avanti con l’età per garantire un rendimento sicuro e continuo. La proposta del Napoli troverebbe, con tutta probabilità, una risposta negativa da parte della ‘Vecchia Signora’ che preferisce spingere per Muriel come jolly offensivo per la prossima stagione.