Sorpresa Juventus: salta la firma, sarà addio

Il calciomercato della Juventus comincia a dare indicazioni importante: sfuma la firma, la ‘Vecchia Signora’ cambia i piani

Chiusa ufficialmente una delle stagioni più deludenti della storia recente della Juventus (erano 10 anni che i bianconeri non concludevano un’annata senza alcun trofeo) le attenzioni della ‘Vecchia Signora’ sono ora tutte rivolte al calciomercato. La sessione estiva, che riaprirà ufficialmente i battenti nei prossimi giorni, sembra essere entrata già nel vivo.

Almeno per i colori bianconeri, visto che il ds Cherubini non vuole perdere tempo completando il prima possibile la rosa da consegnare a Massimiliano Allegri. Non poche le criticità da affrontare il prima possibile, con una Juventus che vuole tornare sin dalle prime battute protagonista tanto in Serie A quanto in Champions League.

Niente rinnovo: “La Juve ha altre idee”

Tornando al mercato, però, arriva una rivelazione che spiazza i tifosi. Il giornalista Marcello Chirico, sul proprio profilo Twitter, ha chiarito quella che sembra una decisione ormai ben definita da parte della Juventus. Mattia De Sciglio non rinnoverà il contratto, in scadenza tra esattamente un mese, e saluterà quindi a zero la società torinese. Stop al rinnovo di De Sciglio che sembrava tra i profili che avrebbero potuto continuare alla corte di Allegri: “Come terzino destro la Juventus ha altre idee”, ha cinguettato Chirico aprendo, di fatto, all’imminente addio dell’ex laterale milanista.

Dopo Dybala e Bernardeschi, dunque, una nuova cessione a titolo gratuito sembra all’orizzonte per la ‘Vecchia Signora’. La Juventus farà a meno di De Sciglio (se n’era parlato anche un anno fa) con un restyling quasi totale previsto sulle due corsie laterali di difesa. Anche Alex Sandro e Pellegrini sono sulla lista dei possibili partenti nelle prossime settimane.

De Sciglio, 29 anni, lascerà quindi la Juventus dopo aver collezionato 29 presenze con 1 rete e 3 assist vincenti, in 1891′ in campo agli ordini di Massimiliano Allegri.