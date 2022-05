Il campione d’Europa alla Juve: si fa ad una condizione

La Juventus sta valutando l’acquisto di un campione d’Europa durante la prossima finestra estiva di calciomercato: affare ad una condizione

La Juventus è un cantiere aperto. I dirigenti torinesi stanno lavorando su più fronti per accontentare Massimiliano Allegri e lasciarsi alle spalle la deludente stagione da poco terminata. La rosa necessita di numerosi rinforzi, con la sessione estiva di calciomercato che in partenza ufficialmente il 1 luglio.

Tra le tante cose, si ragiona anche sul ruolo di terzino sinistro, zona di campo in cui la ‘Vecchia Signora’ sta lasciando alquanto a desiderare da ormai diverso tempo. A questo proposito, attenzione al possibile ritorno di fiamma per Marcelo, nome tornato di moda dalle parti della Continassa dopo anni di corteggiamento. Il brasiliano ieri ha annunciato l’addio al Real Madrid, al termine della finale di Champions League vinta contro il Liverpool: “Emozione pazzesca – ha dichiarato nel post gara -. Questa è stata la mia ultima partita col Real Madrid, ma sono felice. Per me non si tratta di un giorno triste, saluto tutti con immensa gioia. Dico grazie ai tifosi per le serate da sogno vissute al Bernabeu. Ho avuto la fortuna di indossare la fascia di capitano del Real e di sollevare una coppa prima di andare via. Vincere la mia quinta Champions è il modo migliore possibile di andarmene. Si è chiusa una storia bellissima“.

Calciomercato Juventus, Marcelo possibile ad una condizione

Marcelo, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di lasciare l’Europa: “Non torno in Brasile, al momento non c’è questa possibilità. Ho l’intenzione di giocare ancora in Champions. Mi restano alcuni anni da sfruttare per continuare a partecipare a questo torneo. Non voglio mentire: alcuni dicono che andrò al Botafogo, altri al Fluminense. Io dico che non ci andrò“.

Il contratto di Marcelo scadrà il 30 giugno, per cui sarà una separazione a parametro zero. La Juventus starebbe valutando seriamente l’affare in questione, nel caso partissero sia Alex Sandro che Pellegrini (entrambi i prezzi intorno ai 15 milioni di euro). Oltre all’ex Fluminense, potrebbe sbarcare a Torino anche un profilo di prospettiva. Ma i bianconeri prenderebbero Marcelo – considerando i 34 anni di età – solo con un contratto di un anno più opzione in favore della società e un ingaggio riparametrato all’Italia (quello attuale ammonta a ben 11,7 milioni di euro netti all’anno). Vedremo come evolverà la situazione.