Il City fa tremare Maldini: cash e scambio per il big

Il calciomercato del Milan può vedere una sorpresa durante l’estate: arriva l’assalto di Guardiola per la stella rossonera

Il 19esimo scudetto è stato ormai conquistato e per il Milan è tempo di guardare al futuro. Dopo le parole di Maldini sul contratto in scadenza con il ‘Diavolo’, molto dipenderà da ‘Red Bird’ che pare vicinissima ad acquistare il club rossonero da Elliott. È chiaro come nei pensieri della società di via Aldo Rossi vi sia l’idea di mettere a segno non pochi colpi nella prossima sessione di calciomercato. Un’estate bollente che promette diverse novità alla rosa a disposizione di Stefano Pioli.

In tal senso, oltre ai possibili rinforzi in entrate, il club meneghino dovrà provare a blindare i suoi big, sui quali sono aumentati gli sguardi nelle ultime settimane. In primis il Manchester City di Pep Guardiola, fresco vincitore della Premier League e pronto a dare spettacolo anche in sede di mercato. Nel mirino dei ‘Citizens’ vi è finito da tempo Theo Hernandez: ecco la possibile offerta al Milan.

Scambio e cash per Theo Hernandez: la risposta del Milan

La società inglese ha dunque voglia di regalarsi un grande colpo sulla corsia mancina di difesa e Theo Hernandez, in quel ruolo, al momento ha pochi rivali in Europa. 41 presenze con 5 reti e ben 10 assist vincenti all’attivo, tra campionato e coppe, con i rossoneri. Numeri da primo della classe, che il Milan valuta non meno di 60 milioni di euro.

La proposta di Guardiola sarebbe finalizzata a pareggiare la richiesta di Maldini e Massara, inserendo una contropartita nell’affare. Circa 30 milioni cash più il cartellino di Olksandr Zinchenko, stimato in altrettanti 30 milioni.

Il Milan, però, non ne vuol sapere di cedere Theo Hernandez. No grazie, la risposta della società di Elliott che dunque continuerà a contare sul laterale ex Real Madrid.