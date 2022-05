Koulibaly-Juventus: spuntano le cifre dell’operazione

Prosegue l’asse Napoli-Juventus per Kalidou Koulibaly: le cifre della possibile operazione

Il calciomercato sta per aprirsi e dopo il termine della stagione stanno per cominciare i primi movimenti di mercato, in particolare tra diversi club di Serie A.

Uno dei calciatori maggiormente chiacchierati in Serie A è Kalidou Koulibaly, in scadenza con il Napoli tra un anno. Il difensore senegalese è l’oggetto del desiderio di molti club europei ma anche di Serie A, in particolare della Juventus. Attualmente i bianconeri sono in prima linea per arrivare al difensore del Napoli ma Aurelio De Laurentiis non lo lascerebbe partire per meno di 40 milioni di euro.

Koulibaly nei piani della Juve: “I bianconeri in prima fila”

Il giornalista Carlo Laudisa de ‘La Gazzetta dello Sport’ ha parlato in diretta sul canale YouTube ‘ilbianconero’, facendo il punto sul futuro di Koulibaly e sull’interesse della Juventus che potrebbe scegliere proprio il senegalese per sostituire Chiellini e l’eventuale partenza di De Ligt: “Koulibaly è il desiderio della Juventus. Se decidesse di andar via dal Napoli, i bianconeri sarebbero in prima fila assieme al Barcellona. De Laurentiis chiede 40 milioni”.

La squadra di Massimiliano Allegri deve fare i conti con il pressing del Barcellona. Il club catalano sta progettando il futuro del club, percorrendo la via tracciata da Xavi e ha intenzione di affondare il colpo per Koulibaly. Il futuro del difensore senegalese sembra orientato tra Torino e Barcellona ma il Napoli dovrà trovare il sostituto adeguato per rimanere competitivo e mantenere il reparto difensivo di livello alto.