Pagano la clausola e lo portano via: bye bye Juve

Un top club complica i piani della Juventus in vista della prossima finestra estiva di calciomercato: pagano la clausola, decisione presa

Si prospetta un’estate bollente per la Juventus. La stagione deludente appena conclusa richiede una svolta in ambito di calciomercato, con la sessione estiva che aprirà i battenti il 1 luglio. C’è la chiara intenzione di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri una rosa sensibilmente più forte.

A centrocampo, in particolare, la dirigenza realizzerà un paio di acquisti di peso, o perlomeno questo è il piano. Il sogno Pogba ormai non è più un segreto e da poco è tornato in auge il nome di Jorginho. La lista di Cherubini, però, non si ferma certamente ai due profili citati. Tra le varie opzioni è presente Pablo Gavi, il gioiellino che ha stupito tutta Europa con indosso la maglia del Barcellona. Il contratto del classe 2004 è in scadenza giugno 2023: il rinnovo è tutt’altro che scontato, come testimoniano le parole di ieri rilasciate dal presidente Laporta. “Il suo agente ha da tempo la nostra offerta sul tavolo – ha dichiarato il numero uno blaugrana -. Non sappiamo se l’ha accettata o meno. La notizia che abbiamo è che si sta confrontando e che dovrà dirci qualcosa su qualche punto. Non capiamo a che gioco sta giocando. Noi non andremo oltre i nostri limiti“.

Calciomercato Juventus, pagano la clausola di Gavi

Insomma, la situazione è alquanto intricata e da un momento all’altro potrebbe avvenire la rottura definitiva tra le parti. La Juventus ne è ben consapevole, non a caso segue la vicenda molto attentamente, anche perché le condizioni economiche non sarebbero affatto insormontabili.

Ma la prestigiosa concorrenza potrebbe mandare ko la ‘Vecchia Signora’. Stando a quanto riferisce ‘ElNational.cat’, pure il Paris Saint-Germain sarebbe concretamente interessato a Gavi. E non è tutto: i parigini sembra siano disposti a pagare l’intera clausola da 50 milioni di euro presente nell’accordo scritto del giovanissimo calciatore spagnolo. Questo dettaglio pone la ricca compagine francese in una posizione di vantaggio per l’acquisto di Gavi. Mentre per la Juventus l’affare si complica.