Il piano dell’Inter per evitare la partenza di un top: ecco la soluzione

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta avrebbe in mente un piano per cercare di evitare la partenza di un top player nella prossima sessione di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi e Beppe Marotta è al lavoro in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. I nerazzurri hanno da poco chiuso una stagione sulle montagne russe. Sono infatti arrivate in Viale della Liberazione due coppe, la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, mentre è stato mancato l’obiettivo scudetto, nonostante a gennaio la vittoria finale sembrasse davvero alla portata della Beneamata.

A 20 minuti dalla fine del derby di ritorno contro il Milan di Stefano Pioli, i nerazzurri erano a sette punti di vantaggio sul Diavolo con una partita da recuperare, ma da quel momento in poi, l’abisso. L’Inter ha raccolto appena 7 punti in 7 giornate di campionato precipitando addirittura al terzo posto e rischiando la qualificazione in Champions. Poi la vittoria esterna in casa della Juventus di Massimiliano Allegri e, da quel momento, è ripartita la marcia della Beneamata trainata dai gol di Ivan Perisic e Lautaro Martinez.

Nelle successive gare del campionato italiano di Serie A l’Inter ha sempre vinto, sia in trasferta sia in casa con sfide anche delicate come il match contro la Roma, ma nel recupero della ventesima con il Bologna di Mihajlovic è arrivata una sconfitta che ha pregiudicato totalmente le velleità scudetto della Beneamata. Ed ora è il momento di programmare la nuova stagione, con l’Inter che è a caccia di 60 milioni di euro, magari scongiurando la partenza di un top player, ecco il piano di Beppe Marotta per riuscire nell’impresa.

Calciomercato Inter, ecco il piano dei nerazzurri

L’Inter, per riuscire ad ottenere 60 milioni di euro di attivo, invece di privarsi di un top player, potrebbe lasciar andare alcuni giocatori secondari dell’organico. Andrea Pinamonti, ad esempio, viene valutato 20 milioni di euro, mentre Valentino Lazaro circa 10. Inoltre, le partenze di Sensi e Gagliardini potrebbero portare nelle casse dell’Inter circa 15 milioni di euro, mentre quella di Dimarco una cifra fra i 15 ed i 20 milioni di euro. Il totale sarebbe molto vicino ai 60 milioni di euro, l’obiettivo della dirigenza nerazzurra.