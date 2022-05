Panchina Inter, annuncio UFFICIALE di Zhang

Il presidente Zhang traccia le linee guida per il futuro in un’intervista. In primis ci sono le sue parole sul destino di Simone Inzaghi

L’Inter è già pronta a programmare per la prossima stagione. Come rivelato in un’intervista da Steven Zhang emersa sul canale ufficiale dell’Inter, c’è stato un incontro tra la dirigenza e il tecnico Simone Inzaghi per stabilire le linee guida.

Dalle sue parole, rilasciate al canale ufficiale Youtube dell’Inter, emerge l’entusiasmo per i risultati ottenuti quest’anno e soprattutto che l’obiettivo della società è di rimanere competitivi. Il percorso iniziato sei anni fa proseguirà anche senza la vittoria dello Scudetto, che tornerà ad essere uno dei target della prossima stagione.

Per quanto riguarda Simone Inzaghi, il numero uno dell’Inter ha espresso parole al miele sul suo conto. “È un piacere lavorare con una persona come lui in questo settore. È un uomo molto intelligente e un ottimo allenatore. Riesce a mantenere un ambiente sereno sia in ufficio che negli spogliatoi”.

Zhang investe Inzaghi: rinnovo in arrivo

Dopo queste parole Zhang è sceso più nello specifico, annunciando di fatto la sua riconferma. “Andremo sicuramente avanti insieme, vedo il suo coinvolgimento nel mondo nerazzurro e ha il sostegno di tutti i tifosi oltre che di tutti noi”.

Parole che sanno di vera e propria investitura quelle rivolte per Inzaghi. La firma sul rninnovo di contratto è sempre più vicina: l’ipotesi è di un prolungamento sino al 2024 con opzione per l’anno ancora successivo. Sul mercato gli obiettivi principali su cui si sta lavorando rimangono sempre due: Bremer per la difesa e Dybala per l’attacco.