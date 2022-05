Il Chelsea cede l’ex Serie A: la big beffa la Juventus

Il Chelsea è pronto a cedere il big ma la Juventus sembra essere in svantaggio rispetto al club spagnolo

Il calciomercato sta già entrando nel vivo e molti club si sono già mossi per accaparrarsi i migliori calciatori su piazza. Come sempre le squadre di Premier League sono tra le più attive, come dimostra il super colpo Haaland del Manchester City.

Intanto anche il Chelsea sta muovendo i primi passi sul mercato ma al momento l’operazione calda è in uscita e riguarda Marcos Alonso. Il terzino ex Fiorentina ha ancora un anno di contratto con i Blues ma il rinnovo non è arrivato e il club londinese sembra intenzionato a fare cassa in estate per non perderlo a costo zero nel 2023. Le pretendenti per lo spagnolo non mancano e tra queste c’è anche la Juventus che è a caccia di un terzino sinistro per sostituire Alex Sandro. Un giocatore che già conosce molto bene la Serie A dopo le tre stagioni a Firenze, intervallate dal prestito al Sunderland.

Marcos Alonso verso il Barcellona: sfuma il ritorno in Serie A

Quest’anno Marcos Alonso ha portato a termine un’altra stagione di alto livello con 5 gol e 5 assist stagionali tra Premier e coppe. La Juventus continua a seguire il classe ’90 con grande attenzione ma lo spagnolo sembra destinato a tornare in Spagna, questa volta, però, dalla parte opposta rispetto a Madrid, la sua città natale e squadra con cui ha mosso i primi passi nel calcio. Secondo quanto riportato da ‘Sport’, Alonso sarebbe molto vicino al Barcellona. Il Chelsea sembra aver dato la parola al giocatore che lo lascerà partire e i blaugrana sembrano intenzionati ad affondare il colpo. Un affare da circa 15-20 milioni che farebbe sfumare il ritorno di Alonso in Serie A.