Assist del Chelsea: la Juventus prepara lo scambio

Occasione in casa Chelsea per la Juventus di Massimiliano Allegri. Il possibile affare con il club inglese: tutte le cifre e i dettagli

“Nomi e cognomi? Non ce ne sono, parleremo con la società. Sono contento perché c’è unità d’intenti. È normale che usciranno i nomi di diversi giocatori. Chiellini ha smesso, Dybala e Bernardeschi sono a fine contratto… Bisogna fare le cose con calma e lucidità, sistemando piano piano la squadra”.

Al termine della stagione, Massimiliano Allegri ha parlato così della sessione estiva di calciomercato che attende la Juventus. Sono già diversi i giocatori accostati al club bianconero, da Pogba a Di Maria, tenendo sempre d’occhio le possibili occasioni in entrata, che come ogni sessione non mancheranno. Una potrebbe arrivare dal Chelsea di Tuchel, che è stato rilanciato nelle ultime ore sulle tracce di Adrien Rabiot. Ecco il possibile affare con i ‘Blues’.

Calciomercato Juve, carta Rabiot in casa Chelsea

Stando alle ultime indiscrezioni, il Chelsea avrebbe messo nel mirino l’ex Paris Saint-Germain in vista della prossima estate. Rabiot è in scadenza di contratto nel 2023 e, di fronte ad un’offerta di almeno 15 milioni di euro, sarà liberato dalla Juventus. Ma non solo. Lo stesso club bianconero potrebbe sfruttare l’interesse degli inglesi per proporre il cartellino del centrocampista come contropartita tecnica. Uno dei nomi da tenere d’occhio per la Juve è quello di Christian Pulisic, che è in bilico e avrebbe già chiesto la cessione al Chelsea. L’americano è valutato almeno 30-35 milioni di euro, con la ‘carta’ Rabiot spendibile per abbassare l’eventuale conguaglio economico. Staremo a vedere.