Teh Hag ci prova, Marotta fa muro: fissato il prezzo del big

Il neo tecnico del Manchester United prova l’assalto disperato al big nerazzurro: Marotta fissa il tetto sotto il quale nemmeno se ne parla

Al termine di una stagione disastrosa, che ha vIsto i Red Devils non riuscire a raggiungere nemmeno il quarto posto utile per la Champions League, in casa United è già iniziata la rivoluzione. Già scelto il tecnico per la prossima stagione – quel ten Hag fresco vincitore del titolo coln l’Ajax, ora è il momento di saccheggiare il mercato per allestire una squadra competitiva.

Praticamente perso Paul Pogba, e col dubbio legato alla permanenza di Cristiano Ronaldo, il nuovo allenatore sembra avere le idee chiare. Già pronto l’assalto alla Juventus per Matthijs de Ligt – vecchio pupillo del tencico olandese – c’è un altro giocatore della nostra Serie A fiinito – magari con un po’ di ritardo – sul taccuino della dirigenza inglese. L’assalto è pronto, ma la battaglia non sarà affatto delle più semplici.

Lo United all’assalto di Brozovic: Marotta in trincea

Fresco di premio come miglior centrocampista della Serie A ricevuto pochi minuti prima dell’ultima di campionato contro la Sampdoria, Marcelo Brozovic è uno dei pilastri della rosa di Simone Inzaghi. Col contratto ormai rinnovato circa due mesi fa fino al 2026, il croato è uno degli intoccabili del club nerazzurro. Il Manchester United però intende provarci lo stesso: il centrocampista rappresenta un’esplicta richiesta del tecnico, che però deve fare i conti con l’intransigenza di Marotta.

L’ad nerazzurro non ha intenzione di ascoltare offerte inferiori ai 55 milioni: questo è il prezzo dal quale, eventualmente, iniziare a discutere. Difficile che il club britannico possa accettare di spingersi oltre questo prezzo per un giocatore che oltretutto ha mostrato grande attaccamento alla causa e volontà di chiudere la carriera – per lo meno quella ad altissimi livelli – in maglia nerazzurra.