Juve show, non solo Pogba: super colpo dai rivali

È ormai chiaro, la Juventus ha intenzione di dare spettacolo nel calciomercato estivo: Pogba non sarà l’unico grande colpo

La stagione della Juventus è stata sicuramente deludente. Nessun trofeo, dopo dieci anni di successi ed un percorso decisamente sotto le aspettative non solo in Serie A ma anche in Champions League. Lo sguardo della dirigenza bianconera è però volto al futuro, sin da quando è arrivata l’aritmetica certezza del quarto posto in campionato. E da questo punto di visto, la ‘Vecchia Signora’ ha tutta l’intenzione di candidarsi ad assoluta protagonista della sessione estiva di calciomercato.

Sembra ormai ad un passo la firma di Paul Pogba che, dopo sei anni al Manchester United, farà ritorno in bianconero a parametro zero. Discorso analogo per Angel Di Maria che ha già salutato i compagni al PSG ed è pronto a sbarcare in quel di Torino. Attenzione, però, perchè il ds Cherubini ha un altro clamoroso colpo in canna: pronto il grande scippo agli eterni rivali del Napoli.

Dal Napoli alla Juve: 40 milioni sul piatto

Una super Juventus sta nascendo in vista del 2022/23. Per la gioia di Massimiliano Allegri, i piani dei vertici bianconeri tornano ad essere estremamente ambiziosi ed un nome che potrebbe effettivamente far gola alla ‘Vecchia Signora’ è quello di Piotr Zielinski. Il polacco, in scadenza nel giugno 2024 con il Napoli, non è considerato una pedina incedibile.

Nello scacchiere tattico di Allegri potrebbe ricoprire sia il ruolo di interno di centrocampo che quello di ‘finto’ esterno nel 4-4-2. Serviranno però non meno di 40 milioni di euro per portare l’ex Empoli dal Vesuvio alla Mole.

Già accostato nei mesi scorsi, il polacco ha collezionato fino ad ora 41 presenze con 7 reti e 5 assist vincenti.