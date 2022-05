Milan da sogno: il colpaccio lo manda Guardiola

Il Milan è pronto a regalarsi un colpo clamoroso in vista del calciomercato estivo: la stella della Premier come regalo per Pioli

Il calciomercato è già pronto ad entrare nel vivo. L’estate delle big di tutta Europa è destinata a regalare non poche sorprese. Dalla clamorosa ed inattesa permanenza di Kylian Mbappè al PSG fino a quello che potrebbe essere stato già il colpo dell’estate: Erling Haaland. Il norvegese vestirà la maglia del Manchester City: una situazione che può portare un grosso vantaggio anche al Milan di Stefano Pioli. In attesa di conoscere se lo scudetto si tingerà effettivamente di rossonero, l’occasione giusta per il mercato del ‘Diavolo’ può arrivare proprio da Manchester.

Secondo quanto riferito dal quotidiano spagnolo ‘Todofichajes.com’, il Milan sarebbe in piena corsa per uno dei colpi più importanti in vista della prossima stagione. Occhi in casa Manchester City dove uno degli esuberi di Pep Guardiola sarebbe destinato a salutare i ‘Citizens’ per accasarsi altrove.

Maldini sfida l’Arsenal: colpaccio da 60 milioni

Non solo Gabriel Jesus tra i sicuri partenti ma anche quel Raheem Sterling che, di fatto, è stato in più occasioni accostato alla Serie A. L’ala inglese, 27 anni, con l’arrivo di Haaland troverebbe meno spazio: Milan ed Arsenal sono alla finestra per Sterling. La valutazione che fa il Manchester City del suo campione, nonostante la scadenza ferma al 30 giugno 2023, è comunque estremamente alta.

Gli inglesi sarebbero disposti ad accontentarsi di 60 milioni per il nativo di Kingston che, in questa stagione, ha collezionato 46 presenze con 17 reti e 8 assist vincenti. Adesso Arteta avrebbe chiamato Sterling per convincerlo a trasferirsi a Londra; il Milan, invece, pianificherebbe, come riferito, gli addii di Ibrahimovic e Leao con l’intenzione di fare della sua stella più importante proprio l’esterno britannico.

Situazione dunque in divenire, con Milan ed Arsenal vigili alla finestra per il possibile approdo di Raheem Sterling durante i mesi estivi.