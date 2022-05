Allegri rivela: “Mi ha stupito”. Annuncio su Dybala e Chiellini

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato alla vigilia del match contro la Fiorentina: annuncio su Dybala e Chiellini

La Juventus è già al lavoro per il futuro. L’intenzione del club bianconero è quella di tornare il più in fretta possibile ad altissimi livelli sia in Serie A che in Europa, non a caso la dirigenza insegue obiettivi del calibro di Di Maria, Pogba e Perisic in vista della finestra estiva di calciomercato.

Prima, però, bisogna concludere la stagione, che, per quanto riguarda i torinesi, terminerà ufficialmente domani col match contro la Fiorentina, tra le mura dell’Artemio Franchi di Firenze. Il tecnico Massimiliano Allegri ha così presentato la sfida alla vigilia ai microfoni di ‘Juventus Tv’: “Domani voglio vedere una bella partita. Avremo di fronte una squadra che ha ancora l’obiettivo di arrivare in Europa. L’ambiente sarà caldo e ci dovremo divertire“.

INDISPONIBILI: “Solo Danilo, Chiesa e De Sciglio non ci saranno. Gli altri sono tutti a disposizione. Rientra McKennie, che magari disputerà uno stralcio di gara“. Dunque, figurerà anche Dybala tra i convocati, a differenza di quanto si pensasse.

GARA CHIUSA: “Se quella di domani sarà una gara chiusa? Io credo che assisteremo ad una gara aperta con numerosi gol. Di solito nel finale di stagione ci sono tante opportunità per segnare in queste partite“.

Fiorentina-Juventus, Allegri: “Chiellini giocherà. Miretti mi ha stupito”

CHIELLINI: “Lascia un’eredità pesante, perché è stato un giocatore pazzesco. Lo è ancora, perché domani giocherà. Anche dal punto di vista morale lascia insegnamenti preziosi a coloro che rimarranno nello spogliatoio“.

MIRETTI: “Le sue caratteristiche migliori? L’affidabilità e la serenità con cui affronta le gare. Se mi ha stupito? Sì, perché parliamo di un 2003 e, vedendo la serenità con cui gioca, sembra invece un veterano“.

PROSSIMA STAGIONE: “Dovremo avere le caratteristiche di una squadra che punta a vincere e lotta per tutte le competizioni a cui prende parte. Sicuramente è necessario migliorare ciò che abbiamo fatto vedere quest’anno, ma è anche vero che c’è una buona base“.