L’addio è deciso, arriva l’annuncio: “Me ne vado dall’Inter”

Novità importante a proposito del calciomercato dell’Inter in ottica uscite: il calciatore annuncia l’addio al club nerazzurro, scelta fatta

Il prossimo sarà un weekend a dir poco cruciale per l’Inter. I nerazzurri affronteranno domenica la Sampdoria per disputare l’ultima gara della stagione, in contemporanea col Milan, e finalmente sapremo da che parte del naviglio andrà lo Scudetto della Serie A 2021/22. La ‘Beneamata’ ha dimostrato nelle ultime sfide di non voler mollare l’obiettivo fino alla fine.

Dopo i festeggiamenti per il successo contro la Juventus in finale di Coppa Italia e il 20 rifilato dai rossoneri all’Atalanta, c’era il rischio che i nerazzurri abbassassero la concentrazione, non riuscendo poi a conquistare i tre punti a Cagliari. Ma la squadra targata Simone Inzaghi ha risposto presente e ora si prepara al meglio in vista del match coi blucerchiati. I liguri, dal canto loro, vengono dal roboante 4-1 ai danni della Fiorentina, perciò l’impegno non va preso alla leggera, nonostante gli uomini di Giampaolo abbiano acquisito aritmeticamente la salvezza. Novanta minuti per la gloria, dopodiché sarà il momento di concentrarsi a pieno sul futuro e sul calciomercato, con la sessione estiva che aprirà i battenti il 1 luglio. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano su più fronti, anche per quanto riguarda le uscite.

Calciomercato, Vidal annuncia l’addio all’Inter

A tal proposito, arriva una rilevante novità. Il soggetto in questione è Arturo Vidal, ormai sempre più lontano dall’Inter. Il cileno percepisce ben 6 milioni di euro netti all’anno e le sue prestazioni deludenti non giustificano più una spesa simile. Ecco perché la ‘Benemata’ vorrebbe sfruttare un cavillo presente nel contratto – in scadenza giugno 2023 – dell’ex Bayern Monaco, che consente ai nerazzurri di interrompere anticipatamente il rapporto pagando una penale di 4 milioni di euro.

A confermare l’imminente abbandono della nave ci ha pensato lo stesso Vidal. Il centrocampista, in particolare, ha pubblicato un sondaggio sul proprio profilo Instagram mettendo tra le opzioni due possibili nuove destinazioni, ossia Flamengo e Colo Colo. La maggior parte dei voti dei followers sono andati al club brasiliano allenato da Paulo Sousa. E non è tutto: il classe ’87 avrebbe ammesso ai microfoni di ‘Las Ultimas Noticias’: “L’unica cosa certa è che me ne andrò via da qui“. Parole chiare, che non lasciano ad ulteriori interpretazioni. Le strade di Vidal e dell’Inter, dunque, si separeranno a breve.