Il Milan ha già il piano B: pronta la beffa alla Juventus

Il Milan di Stefano Pioli segue con attenzione Nikola Milenkovic come alternativa a Sven Botman: le ultimissime notizie sul calciomercato della Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, domenica pomeriggio a San Siro, ha battuto l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con un tranquillo e pesante 2-0.

I rossoneri, autori di una cavalcata bellissima in questa stagione, sono ora ad appena 90 minuti da un grandissimo sogno contesto con i cugini dell’Inter di Simone Inzaghi, distanti due punti e con gli scontri diretti a sfavore. I protagonisti di questa straordinaria annata del Diavolo sono tanti, a partire da Stefano Pioli. L’ex allenatore proprio dell’Inter è riuscito a prendere in mano una squadra che sembrava abbandonata a sè stessa e, in due stagioni e mezzo, ha compiuto un vero e proprio capolavoro di programmazione e tattica, coadiuvato fuori dal campo da Maldini e Massara e, sul rettangolo verde, dal leader Zlatan Ibrahimovic. Manca solo l’ultimo tassello. Si andrà in scena domenica alle ore 18 al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Al centro della difesa, salvo sorprese, continueranno ad esserci Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Il primo è diventato fondamentale in questa posizione dopo l’infortunio di Simon Kjaer. Senza il leader danese della retroguardia rossonera, Pioli ha scelto di adattare il giovane francese che si è dimostrato assolutamente adatto al ruolo e al contesto. In ogni caso però, nella prossima sessione di calciomercato, il Milan è a caccia di un altro difensore centrale di altissimo livello e blasone.

Calciomercato Milan, caccia al difensore

Il nome caldissimo per il Milan è ovviamente quello di Sven Botman, difensore del Lille, club con il quale i rossoneri sono strettamente intrecciati e legati. La concorrenza per l’olandese però sta aumentando e in casa Diavolo si inizia a pensare anche alle possibili alternative. In quest’ottica, attenzione al profilo di Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina. Il Milan potrebbe provare a soffiare il serbo proprio alla Juventus di Massimiliano Allegri, che da tempo è sulle tracce del giocatore della Viola.