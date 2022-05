La Juventus studia il dopo Dybala: colpo da oltre 40 milioni

La Juve è a caccia del sostituto di Dybala e spunta una nuova pista in Bundesliga

La Juventus ha vissuto una serata di grandi emozioni nella notte di ieri, con l’ultimo saluto dell’Allianz Stadium a Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Entrambi hanno lasciato un segno indelebile nel club bianconero ma adesso lasciano un vuoto che la società intende colmare il più in fretta possibile col mercato estivo alle porte.

In difesa sono diversi i profili che sta seguendo la dirigenza bianconera ma in attacco non sarà facile trovare un giocatore con la qualità e la fantasia di Dybala. L’argentino non sa ancora quale sarà il suo futuro ma i bianconeri sono già alla ricerca del sostituto. Negli ultimi giorni alla Juve è stato accostato il nome di Luis Muriel, così come quello di Angel Di Maria. Un’altra ipotesi è quella di Moussa Diaby, nome che potrebbe diventare sempre più caldo nelle prossime settimane.

Spunta Diaby per l’attacco della Juventus

Moussa Diaby è la nuova idea per l’attacco bianconero. Il centravanti francese classe ’99 ha disputato una grande stagione in Bundesliga con la maglia del Bayer Leverkusen: 13 gol e 12 assist in campionato e 4 gol in Europa League, per un totale di 17 gol stagionali.

Il francese è legato al Leverkusen fino al 2025 e ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. La Juventus non è disposto ad offrire quella cifra e potrebbe provare ad inserire delle contropartite per convincere il club tedesco e tra queste potrebbero esserci McKennie e Rugani, due calciatori sacrificabili per la dirigenza bianconera.