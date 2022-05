Cristiano Ronaldo vola da Mourinho: ipotesi folle per l’estate

Scenario clamoroso per la porssima sessione estiva di calciomercato: Cristiano Ronaldo può tornare alle dipendenze di Mourinho

Josè Mourinho è concentratissimo su quella che, a mani basse, sarà la gara dell’anno per la sua Roma. Poco più di sette giorni alla finale di Conference League contro il Feyenoord ed i giallorossi valutano già le prossime mosse in vista della sessione estiva di calciomercato che riaprirà ufficialmente tra poche settimane. In tal senso, il destino di Cristiano Ronaldo potrebbe essere strettamente legato proprio a quello di Josè Mourinho.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Express’ e riferito anche da ‘Don Balon’, Josè Mourinho sarebbe balzato in cima alla lista del Newcastle per la prossima stagione. Dopo un inizio di campionato decisamente deludente, i bianconeri si sono ripresi e sono pronti a progettare la prossima sessione di mercato, per la Premier League 2022/23. E, da questo punto di vista, l’approdo di un grande profilo anche in panchina sembrerebbe una priorità per i ‘Magpies’ che pensano con forza proprio allo ‘Special One’.

Mourinho più CR7: doppio colpo choc

Il primo tassello può quindi essere l’attuale tecnico della Roma anche se, il lusitano non sarebbe l’unica sorpresa per il Newcastle in vista dell’anno che verrà. Howe ha stupito portando ad una salvezza che pareva impossibile: il tecnico, con Mourinho in entrata, potrebbe dunque rescindere. Ed il primo regalo che la nuova proprietà del Newcastle avrebbe in mente è quello di Cristiano Ronaldo.

Il campione portoghese, è chiaro da mesi, non sta vivendo un grande momento in Premier League con la casacca del Manchester United ed è per questo motivo che il suo addio all’Old Trafford pare praticamente scontato da mesi. Nonostante la scadenza ferma al 30 giugno 2023, Ronaldo vorrebbe ripartire altrove e le ambizioni del Newcastle in tal senso potrebbero convincere CR7 a riabbracciare Mourinho.

Uno scenario comunque complicato visto che lo ‘Special One’ è sotto contratto con la Roma ed è pronto a giocarsi il possibile primo trofeo da regalare ai tifosi giallorossi, con la sfida al Feyenoord nella finale di Conference League di scena settimana prossima.