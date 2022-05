Milan, Ibrahimovic indica il proprio erede: bomber da 30 milioni

Il Milan è alla ricerca dell’erede di Zlatan Ibrahimovic e il profilo giusto potrebbe essere sponsorizzato dallo stesso svedese: bomber da 25-30 milioni

Novanta minuti si frappongono tra il Milan e la conquista dello scudetto, che in casa rossonera manca da undici anni. L’ultimo avversario sarà il Sassuolo, contro il quale servirà solo un punto per terminare in testa il campionato e lasciare indietro l’Inter. Nel frattempo però si avvicina anche la finestra estiva di calciomercato.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto, ma il Milan deve trovare il suo erede per la prossima stagione, poiché anche se lo svedese dovesse rimanere, non potrà garantire molte presenze, come dimostrato quest’anno. Così il nome del prossimo bomber potrebbe essere suggerito proprio da Ibrahimovic. Costa 40 milioni e gioca in Spagna.

Calciomercato Milan, Isak per l’attacco: lo sponsorizza Ibrahimovic

Calciomercato estivo che inizia a infiammarsi sin da ora e Milan che inizia a cercare rinforzi per la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda la zona offensiva. Così il mirino del Milan potrebbe spostarsi in Spagna, dove a sponsorizzare il nuovo bomber potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic.

Svedese come lui, il nome giusto per l’attacco rossonero potrebbe essere Alexander Isak, attaccante della Real Sociedad classe 99. In questa stagione Isak ha segnato 10 gol in 40 presenze e il suo cartellino sarebbe valutato intorno ai 25-30 milioni di euro. Inoltre il suo entourage sarebbe lo stesso di Kalulu, che potrebbe favorire l’approdo in rossonero in estate.