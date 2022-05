Ancelotti all’assalto: ‘sgambetto’ a De Laurentiis

Il portiere del Napoli potrebbe tornare dal suo ex allenatore: clamoroso scenario di mercato

Il Napoli ha salutato Lorenzo Insigne che domenica contro il Genoa ha giocato la sua ultima partita al Diego Armando Maradona. La squadra di Spalletti a fine stagione saluterà anche David Ospina.

Il portiere colombiano è in scadenza e non ha rinnovato il suo contratto. A breve sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione e clamorosamente spunta l’ipotesi Real Madrid. I blancos potrebbero lasciare andare Adriy Lunin che al momento è chiuso dalla supremazia di Courtois e ha il desiderio di giocare con più continuità. L’estremo difensore ucraino classe ’99 potrebbe andare altrove per cercare un club che punti su di lui, nonostante il contratto fino al 2024. A sostituirlo potrebbe essere proprio Ospina che ha già lavorato con Carlo Ancelotti ai tempi del Napoli.

Il Napoli saluta Ospina, destinazione Real Madrid

Carlo Ancelotti ha un ottimo rapporto con Lunin ma comprende la volontà del ragazzo di trovare una squadra che gli conceda il posto da titolare. Il quotidiano spagnolo ‘Marca’ ha confermato la concreta possibilità che Ospina possa diventare il secondo portiere dei blancos, vista la sua vecchia conoscenza con Ancelotti ai tempi del Napoli. Il portiere ex Arsenal viaggia spedito verso il Bernabeu per l’ultima grande tappa della sua carriera. Non potrà certamente sperare di scavalcare nelle gerarchie Courtois ma certamente la chiamata del Real sarà difficile da rifiutare.