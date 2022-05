Anticipo netto alla Juventus: Laporta a colloquio con il club

La Juventus si prepara al calciomercato estivo e tiene il mirino puntato in Spagna: anticipo netto per due obiettivi da parte del Barcellona

Il calciomercato estivo è ormai alle porte e con la Juventus senza possibilità di migliorare la stagione in questo atto finale, la società bianconera può concentrarsi sulle mosse da mettere in atto per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

I reparti da rinforzare per la Juventus saranno diversi, ma a rovinare i piani dei bianconeri potrebbe essere il Barcellona questa volta. I blaugrana infatti starebbero giocando d’anticipo per due obiettivi nel mirino anche della società juventina per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, anticipo Barcellona: Laporta incontra il Valencia

Il calciomercato della Juventus sarà sicuramente intenso in estate, per cercare di alzare il livello dopo una stagione sicuramente negativa. Così i bianconeri iniziano a cercare in giro per l’Europa nuovi rinforzi, e il mirino si sarebbe fermato anche in Spagna. Ad essere accostati ai bianconeri infatti sono stati due giocatori del Valencia: Carlos Soler e Jose Luis Gaya.

Secondo quanto riportato da ‘El Mundo Deportivo’ però, ad anticipare la Juventus sarebbe il Barcellona. Infatti il patron dei catalani, Joan Laporta, avrebbe incontrato i rappresentanti del Valencia a pranzo proprio per parlare di Soler e Gaya, cercando di portarli al Barcellona. Dunque una mossa d’anticipo che potrebbe ‘scippare’ alla Juventus due obiettivi per la prossima stagione.