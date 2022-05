Lo Spezia si salva a Udine, Torino di misura a Verona | Risultati e classifica

Anticipi di Serie A delle 18 che danno ulteriori verdetti sul finale di stagione: Spezia corsaro a Udine che si salva. Al Torino basta Brekalo a Verona

Una Serie A che si deciderà tutta al fotofinish in questa stagione. Alle 15 la Salernitana ha strappato un punto d’oro in casa dell’Empoli portandosi a più due dalla zona retrocessione. Negli anticipi delle 18 invece a conquistare la salvezza è stato lo Spezia, con un’impresa alla Dacia Arena contro l’Udinese.

In quel di Udine a passare in vantaggio dopo 26 minuti sono i padroni di casa, con Molina che sfrutta l’assist di Udogie e mette a segno il suo settimo centro in campionato. Match in salita per la squadra di Thiago Motta, che dopo soli otto minuti reagisce e pareggia grazie al solito Daniele Verde, che in area al volo sfrutta il primo assist di Ferrer. Secondo assist che arriva allo scadere del primo tempo, questa volta per Gyasi, che si libera bene in area e porta avanti lo Spezia all’intervallo. Appena inizia la ripresa è Giulio Maggiore a far prendere il largo allo Spezia con il gol dell’1-3. Prova a reagire l’Udinese, ma lo fa troppo tardi. Il gol di Pablo Mari che accorcia le distanze e fissa il punteggio sul 2-3 arriva a un minuto dal termine del recupero. Squadra di Thiago Motta che festeggia la salvezza con una rimonta storica.

Verona-Torino 0-1, basta una magia di Brekalo a Juric

Tra Verona e Torino non ci sono punti in palio pesanti per la classifica, ma entrambe le squadre ci tengono a fare bella figura e lo si vede dalla cattiveria agonistica messa in campo. A sbloccare il match, e a deciderlo, è Brekalo che al minuto 19′ tira fuori dal cilindro una magia e supera Montipò. Verona che crea occasioni e Torino che riparte in contropiede, ma il match termina 0-1, con il ritorno di Juric amaro per i tifosi del Verona.

Serie A, 37^ giornata: risultati e classifica

Empoli-Salernitana 1-1

Udinese-Spezia 2-3

Verona-Torino 0-1 (19′ Brekalo)

Roma-Venezia ore 20:45

Bologna-Sassuolo 15/05 ore 12:30

Napoli-Genoa 15/05 ore 15:00

Milan-Atalanta 15/05 ore 18:00

Cagliari-Inter 15/05 ore 20:45

Sampdoria-Fiorentina 16/05 ore 18:00

Juventus-Lazio 16/05 ore 18:00

Classifica Serie A: Milan punti 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 59, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona* 52, Torino* 50, Sassuolo 47, Udinese* 44, Bologna 43, Empoli* 38, Spezia* 36, Sampdoria 33, Salernitana* 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 25.

*una partita in più