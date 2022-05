Offrono lo scambio alla Juve per de Ligt: intreccio di fuoco con Szczesny

Un top club vorrebbe avanzare una proposta di scambio alla Juventus in estate per prendere Matthijs de Ligt: intreccio da urlo con Szczesny

È tempo di bilanci in casa Juventus. Gli animi nell’ambiente bianconero sono a dir poco provati, visto che la stagione ancora in corso è stata anche più deludenti della precedente sotto la discussa gestione Pirlo. Per la prima volta dall’annata 2010/11, i torinesi non conquistano neanche un trofeo.

Tenevano particolarmente alla Coppa Italia, a maggior ragione dovendo affrontare l’Inter nella finalissima dell’Olimpico. Ma Vlahovic e compagni, alla fine, hanno avuto la peggio, costretti a piegarsi a causa dell’ennesima prestazione da incorniciare di Ivan Perisic. Perso il match fondamentale contro la miglior nemica di sempre, la dirigenza ora dovrà tuffarsi a capofitto sulle prossime mosse da compiere in ottica futuro. È assolutamente necessario un aiuto consistente dal calciomercato e il club ne è pienamente consapevole. Premettendo che la posizione di Massimiliano Allegri ad oggi non appare in discussione, la rosa invece avrà bisogno di modifiche significative. È l’unica strada che consente di tornare a lottare ad alti livelli abbastanza in fretta. Pure alcuni titolari sono in discussione e, in questo momento, assicurare la permanenza di Matthijs de Ligt a Torino sarebbe un azzardo.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre lo scambio per de Ligt: che intreccio con Szczesny

Il difensore olandese non è mai riuscito ad esplodere veramente dal suo arrivo e, seppur la Juventus sia intenzionata a puntarci per gli anni a venire, l’addio è un’ipotesi da non escludere. Attenzione, in questo senso, ad un possibile intreccio con Wojciech Szczesny. Il tecnico livornese stima il polacco – valutato sui 20-25 milioni di euro -, il quale però sembra non dare più le stesse garanzie di prima. Dunque, potrebbe fare le valigie e – a tal proposito – ci sarebbe l’interesse del ricco Newcastle nei suoi confronti.

Questo scenario favorirebbe il Barcellona, che come noto apprezza particolarmente il profilo dell’ex Ajax. I blaugrana, dal canto loro, starebbero pensando di approfittarne inserendo nell’affare il cartellino di Ter Stegen. L’estremo difensore tedesco piace ai bianconeri, è in uscita dal club spagnolo e il suo prezzo si attesta intorno ai 35-40 milioni. A ciò il Barça aggiungerebbe una sostanziosa parte cash per cercare di arrivare alla fumata bianca. La Juventus, però, vorrebbe una cifra cash vicina ai 100 milioni di euro per privarsi di de Ligt, di conseguenza è difficile immaginare che l’operazione in questione possa concretizzarsi.