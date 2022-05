Nessuno lo vuole e la Juve può chiudere: 20 milioni di euro

La Juventus ha ricevuto un assist dalla Spagna per il centravanti, ora non resta che chiudere la trattativa di riscatto a 20 milioni

Al netto delle tensioni interne alla dirigenza, la Juventus deve rimanere concentrata sulle operazioni di mercato in entrata. L’obiettivo è infatti quello di riscattare la deludente stagione che sta per chiudersi senza neppure un trofeo in bacheca. E in seconda battuta, impostare le condizioni ideali per un progetto di rinnovamento e avvicendamento tra generazioni.

Per far questo, ha innanzitutto bisogno di chiudere il discorso centravanti. Dopo aver blindato Vlahovic, è necessario un compagno di reparto che possa supportarlo in coppia oppure farne le veci nel turnover. In questa stagione ha parzialmente convinto il profilo di Alvaro Morata, visto che Dybala è in partenza. L’unico scoglio da superare, però, resta l’accordo di prestito con opzione di riscatto con l’Atletico Madrid.

Calciomercato, Juventus vicina al riscatto di Morata

I ‘Colchoneros’ hanno fissato il prezzo del cartellino di Morata intorno ai 35 milioni. Troppo, considerato che nessuno dei club precedentemente interessati avrebbe intenzione di muoversi sul mercato estivo per lui. Neppure il Barcellona, al quale era stato accostato prima che venisse prelevato Aubameyang dall’Arsenal. Questo resta dunque un buon assist per la Juventus che non solo potrebbe chiudere presto il riscatto, ma soprattutto potrebbe farlo giocando al ribasso per circa 20 milioni di euro.