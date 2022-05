Monchi insidia Juventus e Milan: al Siviglia con lo sconto

Un calciatore è stato offerto nuovamente a Juventus e Milan per l’estate, ma c’è l’insidia di Monchi: può andare al Siviglia con lo sconto

Per la Juventus la Coppa Italia, per il Milan lo Scudetto. Bianconeri e rossoneri, impegnati su due fronti differenti, vogliono concludere la stagione in corso con un trofeo, entrambe ai danni dell’acerrima rivale Inter. Dopodiché, a prescindere dai risultati ottenuti al termine dei giochi, verrà il momento di concentrarsi a pieno sul futuro.

E quando si parla di futuro, il riferimento è sempre al calciomercato. La ‘Vecchia Signora’ e il ‘Diavolo’, in particolare, ragionano sui propri reparti offensivi. I torinesi, dal canto loro, hanno saluteranno definitivamente a breve Paulo Dybala, che abbandonerà la nave a parametro zero. Di conseguenza Cherubini è alla ricerca di un profilo d’attacco che possa completare il tridente con Vlahovic e Chiesa. Anche i lombardi vorrebbero acquistare una pedina che sia in grado di agire sulla fascia destra e in zona trequarti. In questo senso circolano nomi come Di Maria e Berardi, ma alle due italiane pare sia stato offerto nuovamente pure un altro calciatore attualmente in Premier League. Stiamo parlando di Nicolas Pepe, esterno in forza all’Arsenal.

Calciomercato Juventus e Milan, offerto di nuovo Pepe ma c’è Monchi: può arrivare con lo sconto

L’attaccante ivoriano è passato dall’essere una promessa a livello mondiale al recitare un ruolo di secondo piano. In questa stagione ha realizzato soltanto 3 gol e 5 assist in 21 partite disputate tra campionato e coppa. Non è più centrale nel progetto tecnico dei ‘Gunners’, ma le sue qualità restano non indifferenti e possono comunque tornare utili a molti club.

Non è da escludere, infatti, che Juventus e Milan decidano di approfondire la questione a breve, ma c’è da registrare l’insidia del Siviglia di Monchi. Gli spagnoli apprezzano parecchio questa opzione e vorrebbero anticipare la concorrenza. L’Arsenal, inoltre, sembra aver ridotto il prezzo iniziale, ora fissato a 25 milioni di sterline (circa 29 milioni di euro). Perciò l’affare non è insormontabile dal punto di vista economico, seppur la spesa sia comunque rilevante. Juventus e Milan, dunque, dovranno muoversi velocemente se non vorranno perdere questa occasione. Staremo a vedere.