La Juve si affida al grande ex: scambio con Alex Sandro

Il calciomercato della Juventus passa da un possibile scambio: Alex Sandro e soldi per portare il gioiello in bianconero

È arrivato il grande giorno di Juventus-Inter. Allo Stadio Olimpico va in scena la finale di Coppa Italia, ultimo trofeo disponibile per la squadra di Allegri in questa stagione, visto che il discorso scudetto da settimane riguarda solo le milanesi. La società di Andrea Agnelli, al di là di come terminerà un’annata tutt’altro che esaltante, si sta già organizzando per quelli che potrebbero essere i colpi da portare a termine nella prossima sessione di calciomercato estivo.

In tal senso, tra i profili che potrebbero dire addio tra poche settimane vi è certamente Alex Sandro. Il terzino brasiliano è in scadenza al termine della prossima stagione e non rientra nei piani di Allegri per il futuro. Ecco quindi che il club piemontese sarebbe pronto a rivolgersi a Fabio Paratici per salutare il laterale verdeoro e allo stesso tempo regalarsi un grande colpo: si scalda l’asse con il Tottenham, pronta l’offerta con Alex Sandro nello scambio.

Colpo Juve, garantisce Paratici: addio Alex Sandro

L’ultima idea della Juventus porterebbe al sacrificio di Alex Sandro, valutato circa 13 milioni di euro: i bianconeri lo vogliono offrire al Tottenham. In casa ‘Spurs’, infatti, c’è un profilo che la società torinese ha già valutato in passato e per il quale avrebbe in mente una nuova proposta.

Si tratta di Sergio Reguilon, terzino spagnolo valutato intorno ai 28 milioni di euro dallo stesso Paratici. Sul piatto, dunque, il cartellino di Alex Sandro più 15 milioni di euro per convincere il Tottenham a lasciar partire il 25enne di Madrid.

In questa stagione Reguilon ha collezionato 31 presenze con 2 reti e 3 assist vincenti: il suo futuro potrebbe chiamarsi Juventus.