La Juventus ha scelto Koulibaly: l’affare decolla con lo scambio

La Juventus ha scelto di puntare su Koulibaly ed è pronta ad un’offerta molto allettante per il Napoli

La Juventus ormai da tempo è a caccia di un difensore centrale che rinnovi il reparto, vista l’età ormai avanzata di Bonucci e Chiellini che non possono più dare quella garanzia di presenza durante l’arco della stagione.

Il futuro di De Ligt, invece, è ancora incerto ma sia che l’olandese rimanga, sia che andrà via, per la Juventus è prioritario trovare un altro difensore centrale di spessore che possa rappresentare un investimento importante anche per il futuro. Sono diversi i nomi che circolano in casa Juve, escluso quello di Antonio Rudiger che ormai ha scelto il Real Madrid e presto vestirà la maglia dei blancos. Tra i nomi più caldi c’è sempre quello di Alessio Romagnoli, in scadenza con il Milan, che, però, è seguito da vicino anche da Barcellona e Manchester United che potrebbero sfruttare l’occasione a parametro zero.

Caccia al difensore: contropartita e cash per Koulibaly

La Juventus sta tenendo aperte diverse opzioni tra cui la pista Pau Torres. Il difensore spagnolo classe ’97 ha ancora due anni di contratto con il Villareal ma piace parecchio alla dirigenza bianconera. Un difensore dinamico e moderno che stuzzica le fantasie della ‘Vecchia Signora’. Come sottolineato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, però, il primo nome in cima alla lista continua ad essere quello di Kalidou Koulibaly. Il centrale del Napoli ha avuto una crescita continua, anno dopo anno, e ad oggi rappresenta uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Il centrale senegalese ha ancora un anno di contratto col Napoli ma De Laurentiis, se da un lato non ha alcuna intenzione di privarsene, dall’altra teme un addio a parametro zero tra un anno. Di conseguenza potrebbe accettare di venderlo per circa 50 milioni di euro e ricavare un bottino considerevole da poter reinvestire. Il piano della Juventus è quello di proporre al Napoli il cartellino di Federico Gatti, difensore classe ’98, reduce dalla stagione in prestito al Frosinone, più una parte cash di circa 35 milioni di euro. Una proposta che potrebbe far tentennare De Laurentiis.