Mourinho ‘dimentica’ la Conference e ammette: “La realtà è questa”

Il tecnico della Roma, Jose Mourinho, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima del fischio d’inizio del match con la Fiorentina al Franchi

Sfida dal sapore di Europa. La Fiorentina ospita all’Artemio Franchi la Roma targata Jose Mourinho, in fibrillazione per la fresca finale raggiunta in Conference League. Chiamata da dentro o fuori per la ‘Viola’, che in caso di sconfitta verrebbe aritmeticamente tagliata fuori dalla corsa per un posto in Europa.

Poco prima del fischio d’inizio della partita, lo Special One ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Dazn’. Di seguito le sue parole: “È andato tutto troppo veloce. Quando è così vuol dire che sei felice di lavorare, non preghi per arrivare alla fine della stagione“.

Fiorentina-Roma, Mourinho: “È un campionato difficile. Importante prendere un posto in Europa”

Mourinho continua: “Abbiamo costruito questo senso di famiglia. La realtà è che è un campionato difficile e diverso dall’anno scorso. La Fiorentina ne è la prova. Abbiamo tre partite in più per finire nel miglior modo possibile il campionato. Prendere un posto in Europa sarebbe importante“. Dunque, il mister portoghese mette momentaneamente in secondo piano l’impegno fondamentale in Conference. L’unico obiettivo sono i tre punti al Franchi.