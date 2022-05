Addio Inter, raggiunge il connazionale: scambio con l’ex Milan

L’Inter, che sta lottando per gli ultimi obiettivi della stagione, valuta anche il futuro di alcuni big. Occhi in difesa dove qualcosa potrebbe cambiare. Assalto inglese con lo scambio

Il rush finale di stagione dell’Inter è ricchissimo di porte ancora aperte e capitoli da concludere: dalla corsa scudetto col Milan distante due punti a due turni dalla fine, alla finalissima di Coppa Italia che si disputerà mercoledì sera contro la Juventus. Poi sarà tempo di pensare esclusivamente al futuro della squadra, cosa che Marotta e soci stanno in realtà già facendo da qualche tempo.

Andrà prima di tutto fatta una riflessione sull’organico attualmente a disposizione di Simone Inzaghi, con particolare riferimento alla difesa dove qualcosa potrebbe muoversi sia in entrata che in uscita. Per ciò che concerne gli ingressi è Gleison Bremer il preferito da tempo, ma andrà trovata l’intesa giusta col Torino. Il brasiliano nel caso potrebbe prendere il posto di uno Stefan de Vrij non più centralissimo in ottica futura e reduce comunque da un’annata complicata.

Calciomercato Inter, de Vrij nel mirino di ten Hag: idea di scambio con Dalot

Stefan de Vrij non convince più l’Inter come nei suoi anni migliori, e col contratto in scadenza nel 2023 la prossima appare come l’ultima occasione per monetizzare una cessione. Spesso accostato alla Premier ed in particolare all’ex nerazzurro Antonio Conte, l’olandese potrebbe rientrare nell’ottica di un progetto di rinnovamento di un’altra big del calcio britannico.

Si tratta del Manchester United, che non parteciperà alla prossima Champions League, e che ripartirà da un tecnico giovane e ricco di idee al passo coi tempi come Erik ten Hag. De Vrij potrebbe quindi divenire opzione intrigante per i ‘Red Devils’, che non avrebbero problemi economici nell’accontentare le richieste, senza considerare che col connazionale in panchina potrebbe tornare a brillare in un progetto rilancio che pure avrebbero bisogno di esperienza in una difesa che quest’anno ha faticato molto. Lo United sul piatto può anche pensare di proporre uno scambio con l’ex Milan Diogo Dalot, laterale destro portoghese con ancora margini di miglioramento e già un trascorso in Serie A. Il lusitano può giocare sia a destra che a sinistra e sarebbe un jolly intrigante soprattutto nel caso in cui Dumfries non restasse.