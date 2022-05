Colpo low cost: post Kessie in Serie A

Il Milan si sta già muovendo in vista della riapertura della prossima sessione di calciomercato: ecco il rinforzo a centrocampo

La vittoria in rimonta contro l’Hellas Verona ha donato nuovo slancio alla squadra allenata da Stefano Pioli nella corsa scudetto. Due giornate al termine e le delicate sfide contro Atalanta e Sassuolo rimangono gli ultimi ostacolo per festeggiare il 19esimo tricolore della storia rossonera, Inter permettendo. Il Milan, ad ogni modo, sta già pianificando le prossime mosse in vista del calciomercato estivo.

Una sessione che potrebbe regalare non poche sorprese alla squadra di Pioli che perderà sicuramente Romagnoli e Kessie a zero e, proprio in tal senso, sta ricercando più di un profilo per rinforzare la mediana a disposizione dell’allenatore emiliano.

Milan, ecco la sorpresa a centrocampo

Diversi i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, da mesi si pensa a Renato Sanches su tutti per rimpiazzare l’addio dell’ex centrocampista dell’Atalanta, vicinissimo al Barcellona. Attenzione, però. Perché la sorpresa per la mediana rossonera potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

La dirigenza di via Aldo Rossi starebbe pensando ad Alfred Duncan, sotto contratto fino al 30 giugno 2024 con la Fiorentina e reduce da 34 presenze con 1 rete e 2 assist vincenti in maglia viola. L’ex Sassuolo, a 29 anni, può quindi fare il salto in una squadra di vertice con il Milan che potrebbe regalarlo a Pioli per una cifra relativamente bassa.

Per circa 9-10 milioni, dunque, Duncan potrebbe rimpolpare il centrocampo rossonero: l’ultima idea a costi contenuti di Maldini e Massara.