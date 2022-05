Torino, tegola UFFICIALE per Juric: stagione finita per il bomber

Ivan Juric per questo finale di stagione perde uno dei suoi bomber: arriva infatti l’esito degli esami dell’attaccante del Torino

Completamente rivoluzionato il Torino da Ivan Juric in questa stagione, rispetto a quella passata. Infatti i ‘granata’ sono diventati una squadra molto più solida e attualmente occupano il decimo posto in classifica, decisamente meglio rispetto al 17esimo con il quale avevano chiuso la scorsa.

Per queste ultime tre giornate però arriva una brutta notizia per Ivan Juric. Infatti il bomber Antonio Sanabria si è fermato nell’allenamento odierno e dopo aver effettuato gli esami ha riportato una lesione muscolare. Sicuramente l’attaccante dovrà saltare la prossima partita contro il Napoli e quella contro il Verona. A forte rischio anche la partita contro la Roma che porrà termine alla stagione in corso. Non una stagione fortunata con gli infortuni per il bomber paraguaiano, che ha dovuto già saltare otto partite per problemi fisici.