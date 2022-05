Colpaccio Juventus, lascerà il Paris Saint-Germain

Importante occasione dal PSG per la Juventus, in vista della prossima sessione di calciomercato estivo. Tutti i dettagli

Mancano quattro partite alla Juventus e Massimiliano Allegri per concludere la sua prima stagione di ritorno sulla panchina della squadra bianconera.

Chiellini e compagni hanno centrato l’obiettivo Champions League con tre giornate d’anticipo e possono ora preparare la finalissima di Coppa Italia contro l’Inter. Si tratterà della rivincita della Supercoppa italiana persa lo scorso gennaio a causa del grave errore in disimpegno di Alex Sandro. Uno di quegli episodi che sembrano aver segnato l’avventura in bianconero del terzino brasiliano. L’ex Porto, infatti, è tra le più grandi delusioni della stagione della Juve e sempre più in bilico in vista del calciomercato estivo. Con un contratto in scadenza nel giugno 2023, Alex Sandro potrebbe lasciare Torino già in estate. E in entrata non mancano le occasioni per la sua successione.

Calciomercato Juventus, occasione Bernat

Sono già diversi i nomi accostati alla Juventus per il post Alex Sandro. Uno di questi è quello di Juan Bernat. Il terzino spagnolo ha perso il posto da titolare al Paris Saint-Germain, dove è subito esploso Nuno Mendes alla sua prima stagione con la maglia dei parigini. Sempre meno spazio, invece, per l’ex Bayern Monaco che in estate potrebbe fare le valigie. Il 29enne rappresenta così un’importante occasione anche per la società bianconera, con un costo del cartellino tutto sommato contenuto, intorno ai 15 milioni di euro. Staremo a vedere.