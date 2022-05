Milan e Inter doppio ko per il centrocampista goleador: offerta monstre dai bianconeri

Inter e Milan non combattono solo per la vetta del campionato di Serie A, ma potrebbero ritrovarsi di fronte anche in sede di calciomercato. Un centrocampista però può finire in bianconero

Milan e Inter stanno dando vita ad uno dei testa a testa più belli degli ultimi anni di Serie A. La battaglia per lo scudetto va avanti da tempo e si concluderà probabilmente solo all’ultima giornata. Poi, come spesso capita, le due compagini meneghine potrebbero ritrovarsi faccia a faccia anche in sede di calciomercato, tra obiettivi comuni ed intrecci particolari come quello che la scorsa estate portò Calhanoglu da una parte all’altra di Milano. Nulla di questo genere in questo caso, con Milan e Inter che però sono accomunate dal desiderio di migliorare i rispettivi centrocampo, seppur con modalità differenti.

A far gola ad entrambe ci sarebbe Antonin Barak, centrocampista offensivo del Verona che all’Hellas ha messo in piedi un autentico exploit in questa annata di Serie A e che sarebbe perfetto per entrambe seppur con mansioni differenti. All’Inter potrebbe essere l’alter ego di Calhanoglu con maggiore propensione offensiva, mentre al Milan potrebbe occupare il ruolo di trequartista centrale. Caratteristiche esplorate alla grande alla corte di Tudor con i numeri anche realizzativi che hanno subito una forte impennata.

Calciomercato, niente Inter e Milan: l’offerta monstre può convincere il Verona per Barak

Barak infatti finora ha messo a referto 11 gol e 4 assist in un campionato pazzesco che potrebbe lanciarlo verso altri lidi. Il ceco appare pronto al grande salto di qualità in una big con l’etichetta di centrocampista goleador.

L’exploit dell’ex Udinese (a segno anche col Cagliari) non passa inosservato. In Italia piace a Milan e Inter senza dimenticare Napoli ed anche Atalanta, con il patron Setti che potrebbe fissare la base d’acquisto intorno ai 20 milioni di euro. Non vanno però sottovalutate eventuali soluzioni estere con particolare riferimento alla Premier League. Nello specifico il pericolo potrebbe chiamarsi Newcastle, società ambiziosa e rinata dopo il cambio di proprietà e il conseguente mercato di gennaio. Gli inglesi, dall’alto della loro forza economica, possono convincere facilmente il Verona a suon di milioni e sbaragliare la concorrenza italiana. Un’offerta monstre, anche superiore ai 20 milioni potrebbe mandare ko Inter, Milan e non solo.