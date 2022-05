Pari senza gol, la Roma non riesce più a vincere

Finisce 0-0 all’Olimpico il posticipo di domenica sera tra Roma e Bologna: delusione nella bolgia giallorossa, ora testa alla Conference League

In un Olimpico gremito di tifosi giallorossi, la Roma non riesce più a vincere: finisce soltanto 0-0 contro il Bologna, protagonista ancora una volta di un’ottima partita. Tante polemiche nate nei confronti dell’arbitro Fabbri per alcuni presunti calci di rigori non assegnati dal direttore di gara. Ora i giallorossi penseranno alla sfida dell’Olimpico per la semifinale di ritorno della Conference League dopo l’1-1 dell’andata contro il Leicester. Una sfida che si preannuncia infuocata con la finale nel mirino da parte di José Mourinho.

Tante occasioni da rete sprecate da Pellegrini e compagni: l’ingresso di Abraham ha apportato maggiori pericoli nell’area di rigore avversaria senza però trovare la via del gol.

Roma-Bologna 0-0, il tabellino: delusione giallorossa

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Kumbulla, Mancini, Ibanez; Maitland-Niles (58′ Karsdorp), Veretout (75′ Shomurodov), Cristante, El Shaarawy (58′ Zalewski); Carles Perez (58′ Pellegrini), Felix (58′ Abraham); Zaniolo. All.: Mourinho.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Bonifazi (81′ Theate); Kasius (62′ De Silvestri), Dominguez (68′ Svanberg), Schouten, Soriano (81′ Aebischer), Hickey; Orsolini (62′ Barrow), Arnautovic. All.: De Leo.

Arbitro: Fabbri

Ammoniti: Medel