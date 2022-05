50 millioni di euro: Juventus e Milan sono avvisate

Settimane intense per Juventus e Milan per centrare gli obiettivi stagionali, ma è sempre vivo il fronte calciomercato: servono 50 milioni

I rossoneri cercheranno di riportare a casa lo Scudetto dopo tantissimi anni ormai, mentre la compagine bianconera pensa alla qualificazione in Champions League.

Nelle ultime ore iniziano già a circolare le prime indiscrezioni suggestive di calciomercato in vista della prossima stagione. Milan e Juventus hanno messo nel mirino già da tempo il centrocampista belga del Leicester, Youri Tielemans, con il contratto in scadenza nel giugno 2023.

Il talentuoso giocatore della compagine inglese, come riportato da “fichajes.com”, sarebbe davvero ad un passo dal Real Madrid, campione di Spagna targato Carlo Ancelotti. Nelle ultime settimane ha attirato anche gli interessamenti di Manchester United, Chelsea e Arsenal. La sua valutazione si aggira intorno ai 50 milioni di euro: così il Leicester potrebbe pensare ad una cessione super ad un anno dalla scadenza del suo legame contrattuale.

Calciomercato, Tielemans ad un passo da Ancelotti

Carlo Ancelotti si sta godendo in queste ore l’ennesimo campionato vinto: un successo incredibile alla guida del Real Madrid. Tielemans potrebbe rappresentare il presente e, soprattutto, il futuro dei blancos dopo le stelle Kroos, Casemiro e Modric. In questa stagione il talentuoso belga, classe 1997, ha messo a segno anche 7 gol complessivamente diventando maturo sotto ogni punto di vista. Il Milan aveva pensato a lui per sostituire il partente Kessie, che dirà addio a parametro zero ai rossoneri. Il Real Madrid potrebbe preparare l’assalto decisivo sborsando tra i 40 e i 60 milioni di euro per assicurarsi uno dei migliori centrocampisti in Premier.