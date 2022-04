Annuncio e addio, attacco al presidente: c’è il sostituto

Ancora dubbi sul futuro del tecnico della big di Serie A che a fine stagione potrebbe salutare: ecco il sostituto a sorpresa

Quattro giornate al termine e la Serie A può ancora dire molto, nella parte alta della classifica. Il duello scudetto si è ristretto a due squadre, con Milan ed Inter ormai lontane dal Napoli di Spalletti. Ed è proprio il futuro della squadra partenopea che potrebbe riservare non poche sorprese in vista del prossimo calciomercato. Non è esclusa affatto la partenza di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano è considerato da più direzioni il ‘colpevole’ del brutto finale di stagione che ha caratterizzato il cammino del Napoli. In tal senso, l’aria di grandi cambiamenti nel club campano non convince tutti. Furio Focolari è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’ facendo il punto in casa azzurra.

Addio Spalletti: erede a sorpresa

Il Napoli, reduce da un solo punto nelle ultime tre giornate di campionato, ha detto addio allo scudetto e rischia adesso di perdere anche il terzo posto con la Juventus ad un solo punto dagli uomini di Spalletti. Il giornalista analizza il possibile addio dell’allenatore toscano e non risparmia una frecciata al patron De Laurentiis: “Il problema non è Spalletti. De Laurentiis ha avuto problemi con tutti gli allenatore che ha avuto al Napoli, da Gattuso a Benitez passando per Ancelotti e Donadoni”.

La critica di Focolari prosegue: “È inutile che dice che basta un saluto per separarsi: i contratti vanno rispettati ed è giusto che Spalletti voglia incassare fino all’ultimo euro come fatto all’Inter”. Attenzione al sostituto, con un nome su tutti che sorprenderebbe non poco in vista del prossimo anno. Si tratta di Marcelo Bielsa, senza squadra dopo l’addio lo scorso febbraio al Leeds.

Il ‘Loco’ può quindi essere l’idea di De Laurentiis pronto a mollare Spalletti, dopo il tracollo in campionato del suo Napoli.