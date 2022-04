Icardi nei guai: il telefono di Maldini è bollente

L’ex centravanti nerazzurro gradirebbe la destinazione Milan ma al momento le uniche offerte vengono dalla Premier League

Forse non verranno raggiunti i livelli dell’estate del 2019 – quella in cui dopo un lungo tira e molla con l’Inter, il centravanti si trasferì al PSG – ma anche il prossimo mercato estivo vede Mauro Icardi al centro di innumerevoli indiscrezioni.

Se da un lato la ‘storica’ pista Juve sembra essersi raffreddata dopo almeno 2 anni di corteggiamento latente, altri club italiani occupano la mente dell’attaccante come possibili destinazioni gradite. Una di queste è certamente il Milan, sempre alla caccia di un centravanti che possa raccogliere l’eredità di Zlatan Ibrahimovic e di Olivier Giroud. Entrambi sono alle prese con una carta d’identità che inesorabilmente presenterà il conto nei prossimi mesi.

Icardi chiama il Milan, Maldini freddo

L’ex Capitano dell’Inter non sembra però rientrare nei piani della dirigenza rossonera. Al momento le uniche avances per il giocatore argentino arrivano dall’Inghilterra, dove il ricchissimo Newcastle avrebbe deciso di puntare proprio su Icardi per l’attacco del futuro. Il PSG non intende opporsi alla cessione del chiacchieratissimo attaccante:l’affare potrebbe davvero andare in porto.

Il mercato è sempre imprevedibile, certo. E nei prossimi mesi potrebbero esserci dei colpi di scena. Al momento però le possibilità di rivedere Maurito in Italia si affievoliscomo settimana dopo settimana.