Deludenti e scontenti: Juve e Bayern se li scambiano

Nel prossimo calciomercato estivo potrebbe andare in porto uno scambio tra la Juventus e la vincitrice della Bundesliga, il Bayern

La Juventus si è messa in moto per il prossimo calciomercato estivo. Difensore, centrocampista e sostituto di Dybala sono e saranno le priorità, ma prima le cessioni.

A Cherubini il compito di sfoltire l’organico, mandando via chi non è e non ha possibilità di diventare figura centrale dei piani di Allegri.

Tra i cosiddetti ‘rami secchi’ c’era e c’è rimasto Arthur, uno dei grandi flop delle ultime sessioni di mercato della società presieduta da Andrea Agnelli.

Il brasiliano potrebbe ancora essere nel mirino dell’Arsenal di Arteta, dove l’ex Barcellona avrebbe voluto trasferirsi lo scorso gennaio, e interessare a qualche altra big europea.

Per esempio al Bayern Monaco di Nagelsmann, come la Juve eliminato in Champions dal Villarreal ma, a differenza degli stessi bianconeri, vincitore del suo campionato nazionale.

Coi bavaresi sono già andati in porto delle operazioni negli anni passati, vedi Douglas Costa e Coman, a conferma degli ottimi rapporti.

Stavolta si tratterebbe di uni scambio fra giocatori che hanno deluso e che vorrebbero cambiare aria. Se la Juve può mettere sul piatto Arthur, stipendio di 7 milioni lordi e contratto fino al 2025, il Bayern l’austriaco Sabitzer.

Calciomercato Juventus, scambio Arthur-Sabitzer col Bayern

Sabitzer ha trovato poco spazio in Baviera e per questo medita l’addio.

Da centrocampo in su può giocare pressoché ovunque, tranne che da punta centrale, ecco perché alla Juve potrebbe fare molto comodo. Inoltre è un calciatore con esperienza internazionale e grande carisma.

Lo scambio può chiudersi con la formula del prestito, più diritti di riscatto: 25-30 milioni per il 28enne di Wels, 40-45 per l’ex Barcellona.