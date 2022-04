Mahrez da Pioli, Guardiola non ci sta: super scambio con Maldini

La nuova proprietà del Milan vuole regalare a Pioli il big di Guardiola: il catalano non ci sta e rilancia con un mega scambio

S’infiamma il mercato del Milan. Impegnato sul campo a conquistare uno Scudetto che ora dipende solamente dai risultati dei ragazzi di Pioli, negli uffici di Via Aldo Rossi si sta pianificando un futuro da vera big del calcio europeo. Il fondo Investcorp che si appresta a rilevare la società rossonera ha già un’ottima base sulla quale lavorare, ma la rosa può diventare straordinaria con l’arrivo di qualche big dall’estero.

Il colpo grosso potrebbe arrivare da Manchester: Riyad Mahrez è infatti uno dei pallini dello staff tecnico meneghino. In scadenza di contratto nel 2023 , e già ambìto da altri top club europei, l’algerino potrebbe lasciare il City a fronte di un’offerta congrua al suo valore. Il Milan è intenzionato a portare l’assalto al giocatore, ma dalle parti dell’Etihad Pep Guardiola ha già fatto capire che non se ne farà nulla. A meno che…e qui entra in ballo un clamoroso intreccio di mercato che potrebbe sconvolgere i piani della dirigenza rossonera.

Milan-Mahrez, Guardiola chiede Leao: il possibile affare

Sfruttando il momento di stallo nella trattativa sul rinnovo di contratto di Rafael Leao (l’accordo col super procuratore Mendes è ancora lontano), il tecnico catalano vorrebbe inserire proprio il portoghese nell’affare. Si tratterebbe di avanzare a Paolo Maldini la seguente proposta: Mahrez e soldi per il talento ex Lille. Un’offerta che dovrebbe essere valutata con molta attenzioni dalle parti di Milanello.

Nell’intera questione non è affatto da sottovalutare la psicosi da mancato rinnovo che comunque aleggia nell’ambiente rossonero. Dopo aver perso a zero Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma lo scorso anno, negli ultimi mesi è arrivato anche l’addio di Franck Kessiè, per il quale le trattative di rinnovo erano iniziate con un anno di anticipo. Ecco, il contratto di Leao scade nel 2024, e i primi abboccamenti per il prolungamento starebbero segiendo gli stessi tempi di quelli dell’ivoriano. E se non si arrivasse ad un accordo col portoghese? Forse, messa la faccenda su questo piano, al Milan converrebbe prendersi l’esterno algerino e incassare il gruzzolo per piazzare poi altri colpi top.