Addio ad Alex Sandro: scambio da urlo con l’ex Paratici

Aria di rivoluzione in casa Juventus con l’addio possibile in estate del terzino brasiliano Alex Sandro: che scambio!

La dirigenza bianconera è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Verso la cessione il brasiliano Alex Sandro, che non rientrerebbe più nei piani dello stesso allenatore livornese.

E così la Juventus potrebbe tornare a parlare con l’ex Fabio Paratici, ora direttore del Tottenham per uno scambio da urlo tra il club bianconero e quello inglese. Come svelato dal quotidiano spagnolo As, seguito dal portale “Fichajes.net”, gli Spurs avrebbero dato il via libera al terzino Sergio Reguilon visto che il titolare per Antonio Conte è diventato Ryan Sessegnon.

In questo modo potrebbe nascere così una trattativa con l’addio di Alex Sandro (valutato intorno ai 13 milioni) più 17 di euro per Reguilon strappandolo alla concorrenza agguerrita in Europa. Sulle sue tracce ci sarebbero anche Barcellona e Manchester United che sono pronte a sferrare l’assalto vincente.

Calciomercato, che affare con il Tottenham: Reguilon per Allegri

Massimiliano Allegri è molto concentrato in queste ultime quattro sfide di Serie A per centrare la qualificazione alla prossima Champions. In questo modo il club bianconero potrebbe pensare a colpi importanti per nuovi colpi in grado di fare la differenza soprattutto in campo europeo dopo la delusione arrivata contro il Villarreal. L’affare con il Tottenham al momento è soltanto suggestione per accontentare tutte le parte coinvolte. Nelle prossime settimane potrebbero arrivare così contatti ufficiali per chiudere l’affare: Alex Sandro è sempre più vicino all’addio a Torino per scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.