Triplo colpo della Juventus col tesoretto: Inter fuori gioco

La Juventus sfida l’Inter per il triplo colpo e col tesoretto della cessione manda fuori gioco i nerazzurri

Il calciomercato estivo potrebbe regalare diversi incroci tra Juventus e Inter che hanno messo nel mirino diversi obiettivi comuni.

Uno dei nomi più caldi sul mercato è quello di Gleison Bremer che è conteso proprio da Inter e Juventus. I bianconeri hanno urgente bisogno di acquistare un nuovo difensore, vista la possibile partenza di De Ligt e l’età ormai avanzata di Bonucci e Chiellini. Il difensore brasiliano del Torino è sicuramente uno dei migliori per rendimento del nostro campionato ed è molto ambito non solo in Italia. Urbano Cairo chiede almeno 30 milioni di euro per lasciarlo partite e anche l’Inter lo sta monitorando con grande attenzione.

Tripla beffa per l’Inter: Raspadori, Frattesi e Bremer per la Juve

La Juventus, però, sembra avere un piano vincente per anticipare l’Inter non solo per Bremer ma anche per Davide Frattesi e Giacomo Raspadori. Entrambi i gioielli del Sassuolo sono nel mirino di tutte le big di Serie A, in particolare di Juve e Inter che si preparano ad un vero e proprio derby d’Italia di calciomercato. Sia Raspadori che Frattesi, cresciuti enormemente sotto la gestione Dionisi, hanno una valutazione di circa 30 milioni di euro e Carnevali difficilmente li lascerebbe partire entrambi.

La ‘Vecchia Signora’ ha in mente di puntare sia sui due gioiellini del Sassuolo che su Bremer e sfrutterebbe il bottino di circa 85 milioni di euro che ricaverebbe dalla cessione di De Ligt. Un piano che metterebbe fuori gioco l’Inter che in quel caso virerebbe su Scamacca ma rinuncerebbe al difensore brasiliano.