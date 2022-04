Simeone ipotesi seria per la panchina: l’Inter potrebbe cambiare in estate

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, potrebbe tornare di moda per la panchina dell’Inter di Marotta ora occupata da Simone Inzaghi: le ultimissime

Una batosta pesantissima quella che l’Inter di Simone Inzaghi ieri sera ha subito in casa del Bologna.

I nerazzurri, dopo essere passati in vantaggio grazie al super gol di Ivan Perisic, autore di una rete spettacolare con un mancino che si è infilato sotto l’incrocio dei pali, sono stati prima raggiunti dal colpo di testa del grande ex Arnautovic e poi beffati dalla rete di Sansone, propiziata da un erroraccio di Radu, estremo difensore che ieri sostituiva Handanovic infortunato. L’Inter ha così fallito l’operazione sorpasso consegnando nelle mani del Milan di Stefano Pioli le chiavi di questo scudetto. Se i rossoneri dovessero vincere tutte le quattro partite rimaste da qui alla fine, oppure vincerne tre e pareggiarne una, si laureerebbero campioni d’Italia per la 19esima volta nella loro storia. A San Siro arriverà la Fiorentina per il Diavolo che dovrà poi affrontare il Verona, l’Atalanta e, infine, il Sassuolo.

Sullo stesso piano, il deludente risultato maturato ieri sera al Dall’Ara potrebbe aprire delle clamorose riflessioni in casa Inter. I nerazzurri, ancora campioni d’Italia in carica, stanno vedendo scivolar via uno scudetto che, già a gennaio, sembrava davvero cosa fatta. Poi una serie di risultati terribile e questo brutto tonfo hanno rigettato la Beneamata nel baratro del secondo posto che potrebbe veramente voler dire fallimento a tutti gli effetti con una conseguente valutazione della posizione di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, tiene banco il rebus panchina

La panchina dell’Inter è diventata un vero e proprio rebus ed ora in casa nerazzurra si deve riflettere sul futuro. Inzaghi fa certamente discutere, visti i punti citati in precedenza, e per la sostituzione resta viva l’ipotesi che porterebbe al profilo di Diego Pablo Simeone, ex giocatore nerazzurro e tecnico (ormai colonna) dell’Atletico Madrid. L’argentino ha sempre mantenuto un gran rapporto con la tifoseria della Beneamata e sembra a fine ciclo sulla panchina dei Colchoneros, ma l’unico vero scoglio sembra rappresentato dall’elevatissimo ingaggio percepito dall’ex tecnico del Catania.