Il Bayern si prende il bomber d’Europa: Inter e Milan a mani vuote

Inter e Milan continuano a lavorare in vista della prossima stagione: il Bayern Monaco potrebbe avere la meglio per il goleador

Una situazione delicata in vista della prossima stagione: Inter e Milan continuano ad essere protagoniste per la lotta Scudetto.

Nel mirino dei due club rossoneri ci sarebbe da sempre l’attaccante ivoriano dell’Ajax, Sebastian Haller, protagonista di ben 33 gol stagionali conditi da nove assist vincenti. Un exploit incredibile visto che ha attirato così anche gli interessamenti delle big d’Europa.

Milan e Inter hanno provato a chiedere informazioni per il bomber degli olandesi, ma anche il Bayern Monaco avrebbe già monitorato da tempo il centravanti così come il Borussia Dortmund. In caso di addio di Robert Lewandowski, la società baverese potrebbe cambiare completamente le dinamiche di calciomercato puntando tutto su Haller.

Calciomercato, Haller verso l’addio all’Ajax

Già a marzo gli agenti dell’attaccante hanno incontrato i dirigenti dell’Inter, ma ora secondo la Bild ci sarebbe stato un contatto anche con il Bayern Monaco, pronto a rivoluzionare anche il reparto offensivo. Milan e Inter continueranno così a fissare gli obiettivi in vista della prossima stagione provando il colpo da urlo in attacco, ma attenzione alle big d’Europa sempre protagoniste. Al momento le due compagini milanesi sono sempre molto attive sul fronte Scudetto per arrivare ad un successo importante in ottica campionato italiano. Il Milan ha il destino nelle proprie mani: in caso di quattro vittorie, i rossoneri diventerebbero campioni d’Italia.