Doppia contropartita per De Ligt: Allegri trema

La big sorpassa tutti e offre due contropartite alla Juventus per arrivare a De Ligt

La Juventus deve pensare ad un concreto rinnovo del reparto difensivo in vista della prossima stagione. Bonucci e Chiellini hanno fatto il loro tempo e non danno più alcun tipo di garanzia a livello fisico.

Poi c’è la questione Matthijs De Ligt. Il difensore olandese, leader del reparto bianconero, è ambito in tutta Europa ed è stuzzicato da parecchie richieste. Non è un segreto che il suo agente Mino Raiola lo abbia proposto al Barcellona, visto l’ottimo rapporto con il presidente Joan Laporta. De Ligt ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024 ma per la società bianconera sarà molto complicato trattenerlo a fine stagione. Un’altra big, però, avrebbe messo gli occhi sul centrale ex Ajax.

Juventus, doppia contropartita per De Ligt

Si tratta del Manchester United che dalla prossima stagione sarà guidata proprio dal tecnico ex Ajax, Erik ten Hag. L’ormai nuovo allenatore dei Red Devils ha puntato De Ligt per rinnovare il reparto difensivo che quest’anno è stato il tasto dolente del club inglese. Il difensore olandese, però, ha una valutazione di circa 80 milioni di euro e la Juventus non intende discostarsi da questa cifra. Il piano del Manchester United è quello di proporre ben due contropartite per ammortizzare i costi di De Ligt.

Lo United metterebbe sul piatto Alex Telles e Anthony Martial. Entrambi hanno una valutazione di circa 15-20 milioni di euro. Il primo conosce già la Serie A, essendo passato dall’Inter. Il secondo ha enormi qualità che avevano già attirato l’attenzione dei bianconeri, ma spesso gli è mancata la continuità. A gennaio è passato in prestito al Siviglia per trovare più spazio. Due contropartite che potrebbero aprire una pista nuova per il futuro di De Ligt.