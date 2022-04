Il PSG va all in per la stella di Inzaghi: soldi e una contropartita per l’Inter

Il PSG ha messo nel mirino il profilo di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in casa nerazzurra

L’Inter di Simone Inzaghi, domani sera al Dall’Ara di Bologna deve riuscire a trovare forse la vittoria più importante della sua stagione.

Un eventuale risultato da tre punti contro i felsinei vorrebbe dire sorpasso in classifica sui cugini del Milan di Stefano Pioli che torneranno in campo nel turno di campionato del primo maggio contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Siamo arrivati quindi alla fase cruciale della stagione calcistica italiana. L’Inter di Inzaghi contro il Milan di Pioli, le due squadre che hanno davvero animato lo spettacolo del campionato e che sono pronte a battagliare fino alla fine per la vittoria ed il tricolore. Dopo i discorsi di campo però sarà subito tempo di calciomercato con l’Inter che, oltre a cercare di rinforzare l’organico, dovrà riuscire a blindare e a fare delle cessioni oculate per mantenere saldi i bilanci, ma allo stesso tempo non abbassare il livello tecnico della squadra.

Sono tanti i gioielli della rosa dell’Inter che fanno gola alle grandi del calcio europeo, uno su tutti risponde al nome di Alessandro Bastoni. Il difensore centrale di sinistra della Beneamata ha avuto una grande crescita in questa stagione non solo dal punto di vista difensivo, ma anche in fase di spinta dove si è dimostrato essere un attaccante aggiunto nella faretra di Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, il PSG fa sul serio per Bastoni

Alessandro Bastoni, valutato dall’Inter almeno 55-60 milioni di euro, sarebbe finito nel mirino del PSG di Pochettino. Il club francese è sempre a caccia dei migliori giocatori del panorama europeo e potrebbe mettere sul piatto un vecchio pallino di Marotta. Stiamo parlando di Leandro Paredes, possibile vice-Brozovic, ma al quale il PSG andrebbe ad aggiungere un conguaglio economico. L’Inter resta ferma sulle sue richieste, ma non è di certo scontata la permanenza, soprattutto a determinate cifre.